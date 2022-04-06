Белый дом не увидел возможности исключения России из состава СБ ООН

Пресс-секретарь Псаки заявила, что США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не увидели возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности (СБ) ООН. Ее слова на брифинге приводит ТАСС.

Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила:

Думаю, он, очевидно, говорил о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

Предложение самораспуститься

Накануне, 5 апреля, Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Он призвал организацию принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.

Также украинский лидер заявил, что организация сегодня не может эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.

Приостановка членства России в СПЧ ООН

До этого постпред США Линда Томас-Гринфилд решила добиться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. Как пояснила Псаки, американский лидер «считает, что это нелепо для России быть членом СПЧ».

После заявления Псаки глава МИД Канады Жоли поддержала приостановку членства России в СПЧ ООН. Она выступила за это решение, поскольку считает его уместным из-за из-за якобы имевших место нарушений прав человека, которые совершили российские военные на Украине в ходе спецоперации.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь выразил надежду, что этого не произойдет.

Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ, — об этом говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке Василий Небензя постпред России при ООН

Также постпред напомнил, что США выходили из состава СПЧ. «Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее», — заключил он.