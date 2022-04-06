Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом не увидел возможности исключения России из состава СБ ООН

Пресс-секретарь Псаки заявила, что США не увидели возможности исключить Россию из СБ ООН

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не увидели возможности исключить Россию из состава Совета Безопасности (СБ) ООН. Ее слова на брифинге приводит ТАСС.

Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН и имеет право вето, она отметила:

Думаю, он, очевидно, говорил о своем разочаровании, которое мы разделяем, тем, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Мы не видим возможности изменения этого

Джен Псакипресс-секретарь Белого дома

Предложение самораспуститься

Накануне, 5 апреля, Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Он призвал организацию принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.

Материалы по теме:
«Победа легкой не бывает» Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
«Победа легкой не бывает»Участники штурма Мариуполя — о жестоких уличных боях и гуманитарной катастрофе в городе
24 марта
«Уехал, не понимая, как дальше жить» Кто эмигрировал из России после начала спецоперации на Украине и когда они вернутся?
«Уехал, не понимая, как дальше жить»Кто эмигрировал из России после начала спецоперации на Украине и когда они вернутся?
23 марта

Также украинский лидер заявил, что организация сегодня не может эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.

Приостановка членства России в СПЧ ООН

До этого постпред США Линда Томас-Гринфилд решила добиться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) по поручению президента Джо Байдена. Как пояснила Псаки, американский лидер «считает, что это нелепо для России быть членом СПЧ».

Материалы по теме:
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
16 марта

После заявления Псаки глава МИД Канады Жоли поддержала приостановку членства России в СПЧ ООН. Она выступила за это решение, поскольку считает его уместным из-за из-за якобы имевших место нарушений прав человека, которые совершили российские военные на Украине в ходе спецоперации.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь выразил надежду, что этого не произойдет.

Несколько слов моей американской коллеге, которая объявила крестовый поход по исключению России из СПЧ, — об этом говорит представитель страны, который еще три года назад критиковала Совет жесточайшим образом за то, что он посмел осудить методы и действия американских солдат в Афганистане и Ираке

Василий Небензя постпред России при ООН

Также постпред напомнил, что США выходили из состава СПЧ. «Надеюсь, что наши коллеги по ООН не дадут собой манипулировать и не станут подыгрывать Вашингтону в его крайне опасной затее», — заключил он.

Убийства в Буче

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом не увидел возможности исключения России из состава СБ ООН
В США объяснили отсутствие коллапса в экономике России при введенных санкциях
Названа максимальная порция сахара в день
В Австрии назвали условие для высылки российских дипломатов
Латвия заморозила недвижимость россиян на 100 миллионов евро
Псаки заявила о «неправильной стороне истории» Китая в связи с ситуацией в Буче
В США призвали к деэскалации в Закавказье
Известный священник объяснил отказ детей от посещения храмов
Матвиенко назвала парламент России одним из лучших в мире
Лавров назвал мешающие переговорному процессу с Киевом факторы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.