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Полянский опроверг военные преступления России на Украине

Первый зампостпреда при ООН Полянский опроверг военные преступления России на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна не совершает военные преступления на Украине, сообщает РИА Новости.

Полянский ответил на просьбу журналистов прокомментировать обвинения США в адрес российского президента Владимира Путина и подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине.

«Мы много раз заявляли, что мы не целимся по гражданской инфраструктуре. Мы не совершаем военных преступлений», — опроверг он.

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3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ сообщили о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города, после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России назвало обвинения Украины провокацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Марина Совина
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