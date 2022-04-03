Мединский отказался разделять оптимизм Киева по готовности договора

Мединский заявил, что Киев пока сильно отстает от выполнения достигнутых соглашений

Глава российской делегации Владимир Мединский в беседе с «Интерфаксом» отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.

«В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах — к большому сожалению оптимизма [члена делегации Украины Давида] Арахамии не разделяю», — сказал он.

Он также напомнил, что Арахамия заявил о согласии российской делегации с предложениями украинской стороны по всем вопросам, помимо Крыма. Представитель российской делегации отметил, что предварительно согласованные позиции, в числе которых отказ Украины от размещения ядерного оружия и оружия массового поражения, вступление в военные блоки, размещение иностранных войск только с согласия гарантов. На них стороны также предварительно согласовали систему международных гарантий безопасности нейтральной Украины, добавил Мединский.

«Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», — сказал он, добавив, что позиция России по вопросу Крыма и Донбасса остается неизменной.

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.