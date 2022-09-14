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Российские города стали отказываться от праздников из-за спецоперации

Власти Воронежа и Ростова-на-Дону отменили праздничные мероприятия из-за спецоперации

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Российские города стали отказываться от праздников из-за спецоперации на Украине. Так, власти Воронежа и Ростова-на-Дону решили отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 16-18 сентября. Такие решения озвучили воронежский и ростовский губернаторы Александр Гусев и Василий Голубев в Telegram-каналах.

Губернатор Воронежской области уточнил, что по случаю Дня города «не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий».

«Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни», — написал Гусев. Его ростовский коллега по аналогичным причинам отказался от проведения концерта в предстоящие выходные.

Накануне глава Советска Калининградской области Григорий Соколовский отменил празднование Дня города из-за спецоперации. Он пояснил, что 15 сентября в Советске состоятся похороны их земляка, погибшего в зоне действий СВО.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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