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Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине

Глава Советска Калининградской области отменил празднование Дня города из-за спецоперации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Советска Калининградской области Григорий Соколовский отменил празднование Дня города 16-18 сентября из-за «напряженной ситуации» в зоне спецоперации на Украине. О своем решении он написал на странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что 15 сентября в Советске состоятся похороны их земляка, погибшего в зоне действий СВО. «Радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам», — написал Соколовский.

Кроме того, он отказался проводить праздник в усеченном формате. «День города был, есть и будет, а жизни ребят, которые сегодня защищают интересы и целостность России <...> уже не вернуть», — подчеркнул глава Советска.

30 августа в Кремле сообщали, что спецоперация на Украине продолжается в соответствии со всеми планами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.

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Анна Щербакова
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