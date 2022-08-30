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Кремль прокомментировал ход спецоперации на Украине

Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается в соответствии со всеми планами
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Специальная военная операция России на Украине (СВО) продолжается в соответствии с имеющимися планами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых он заявлял о планах вернуть обратно территории, перешедшие под контроль России в ходе СВО.

«Специальная военная операция продолжается. Она продолжается методично, в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — сказал Песков.

В конце июля Зеленский заявлял, что контроль над утраченными территориями Украины будет возвращен в течение трех-шести недель, то есть к концу августа. Позже Киев сообщил о начале наступления на Херсон.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных задач.

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Никита Абрамов
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