Зеленский перестал требовать от России возвращения к границам 1991 года

Зеленский в видеообращении не стал требовать у России возвращения к границам 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении впервые с начала специальной военной операции (СВО) России не стал требовать у Москвы вернуться к границам 1991 года. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении фактически впервые с начала специальной военной операции не потребовал от РФ возвращения к границам Украины 1991 года», — сказано в сообщении.

Telegram-канал считает, что украинский лидер решил сменить свою риторику вследствие давления со стороны США. Отмечается, что Вашингтон пытается склонить Киев к проведению переговоров с Москвой.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Зеленскому проехать по границам страны 1991 года после того, как тот назвал возврат к границам того времени условием для переговоров с Россией.