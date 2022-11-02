Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 2 ноября 2022Россия

Зеленскому предложили проехать вдоль границ Украины 1991 года

Вице-спикер Совфеда Косачев предложил Зеленскому проехать вдоль границ Украины 1991 года
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому проехать по границам страны 1991 года после того, как тот назвал возврат к границам того времени условием для переговоров с Россией. Об этом политик написал в Telegram.

По мнению Косачева, «установить реальное прохождение линии между правдой и ложью» можно только одним способом. «Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной — отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль юго-восточных границ Украины образца 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая», — отметил он.

Косачев выразил уверенность, что Россия могла бы дать гарантии безопасности со своей стороны. «Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут», — констатировал он, подчеркнув, что Москва «защищает тех самых людей, живущих в Крыму и на всем протяжении границ 1991 года».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
Американские избиратели заявили об ухудшении экономики США из-за Байдена
Представитель Байдена заявил о невозможности решения проблемы климата без России
США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России
Зеленскому предложили проехать вдоль границ Украины 1991 года
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи
Кадыров объяснил увольнение Алаудинова словами о «пути Ахмата-Хаджи»
«Лейпциг» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
В Севастополе нашли выброшенных в море дельфинов
Названы самые популярные города для бронирований квартир в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.