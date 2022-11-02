Зеленскому предложили проехать вдоль границ Украины 1991 года

Вице-спикер Совфеда Косачев предложил Зеленскому проехать вдоль границ Украины 1991 года

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому проехать по границам страны 1991 года после того, как тот назвал возврат к границам того времени условием для переговоров с Россией. Об этом политик написал в Telegram.

По мнению Косачева, «установить реальное прохождение линии между правдой и ложью» можно только одним способом. «Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной — отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль юго-восточных границ Украины образца 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая», — отметил он.

Косачев выразил уверенность, что Россия могла бы дать гарантии безопасности со своей стороны. «Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут», — констатировал он, подчеркнув, что Москва «защищает тех самых людей, живущих в Крыму и на всем протяжении границ 1991 года».