В Кремле заявили о передаче Украине документа с четкими формулировками
Россия передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Содержащиеся в документе предложения пресс-секретарь российского лидера назвал выработанными.
По словам Пескова, сейчас инициатива на стороне Киева. «Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что власти Израиля выразили готовность провести в Иерусалиме переговоры делегаций из России и Украины.
Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате.
Целями спецоперации Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей является уничтожение националистических батальонов.