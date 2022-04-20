В Кремле заявили о передаче Украине документа с четкими формулировками

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о передаче Украине документа с четкими формулировками

Россия передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Содержащиеся в документе предложения пресс-секретарь российского лидера назвал выработанными.

По словам Пескова, сейчас инициатива на стороне Киева. «Мяч на их стороне, ждем ответа», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что власти Израиля выразили готовность провести в Иерусалиме переговоры делегаций из России и Украины.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате.

Целями спецоперации Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей является уничтожение националистических батальонов.