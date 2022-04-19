Зюганов перечислил три цели спецоперации России на Украине

Глава КПРФ Зюганов заявил, что у спецоперации России на Украине есть три цели

У спецоперации России на Украине и в Донбассе есть три цели, об этом сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Слова депутата приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Среди целей спецоперации Зюганов, кроме борьбы с украинским «нацизмом», назвал также борьбу с американским миром — Pax Americana, — а также необходимость отстоять Русский мир.

«Это [цель спецоперации], прежде всего, обеспечить многополярный мир, в противном случае будет опять мир Рах Americana, где нам и Русскому миру места нет», — заявил политик.

Отдельно глава КПРФ обратил внимание коллег на отсутствие разъяснительной работы среди российских школьников и студентов — по мнению Геннадия Зюганова, преподаватели должны рассказать им, «в каком мы все положении (...) оказались». При этом министр просвещения Сергей Кравцов уже пообещал, что в российские учебники по истории внесут события, связанные со спецоперацией на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».