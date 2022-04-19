Спецоперацию на Украине внесут в российские учебники истории

Министр Кравцов заявил о планах внести спецоперацию на Украине в учебники истории

В российские учебники по истории внесут события, связанные со спецоперацией на Украине. Об этих планах заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что программы и учебники по истории дополнят и другими происходящими сейчас событиями.

Также Кравцов сообщил, что с 1 сентября школьники будут начинать учебную неделю с исполнения гимна России и поднятия государственного флага.

Кроме того, министр заявил, что с нового учебного года историю России начнут изучать первоклассники. Она будет преподаваться в рамках других предметов.

Ранее с предложением переписать российские учебники выступила сенатор Совфеда Екатерина Алтабаева. По ее мнению, в школах нужно более подробно рассказывать об истории и культуре территорий, на которых проживают русские, белорусы и украинцы.

30 марта Кравцов сообщил, что Минпросвещения России провело анализ более 300 украинских школьных учебников. По словам министра, они искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.