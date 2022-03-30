Минпросвещения заявило об искажении истории в украинских учебниках

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что украинские учебники искажают историю

Министерство просвещения России проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова в среду, 30 марта, приводит ТАСС.

Он пояснил, что исследования проводились как с учебниками для начальной школы, так и для основной и старшей. Кравцов заявил, что анализ учебных материалов будет продолжен.

Министр также напомнил, что вопрос о разработке новой образовательной политики возник сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году. По его словам, она была очень сильно политизирована. «Мы видели намеренное искажение исторических фактов. По сути дела, украинцы создали фейковую историю», — подытожил он.

23 марта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Минпросвещения нужно создать новые учебники по истории для освобожденной части Украины вместо тех, которые искажают образ России и разжигают русофобию. Свое предложение он направил на имя главы ведомства Сергея Кравцова.