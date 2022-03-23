В Госдуме предложили создать для Украины новые учебники по истории

В ГД предложили Минпросвещения создать учебники по истории для освобожденной части Украины

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Минпросвещения следует создать новые учебники по истории для освобожденной части Украины взамен тех, которые искажают образ России и разжигают русофобию. Свое предложение он направил на имя главы ведомства Сергея Кравцова, передает ТАСС в среду, 23 марта.

Чернышов также выступил за разработку обновленных учебников по русскому языку.

На протяжении нескольких лет власти Украины делали все возможное, чтобы государственное школьное образование там развивалось по американским методичкам, отметил вице-спикер Госдумы.

По его мнению, украинским школьникам внушали, что Россия и Украина всегда были отделены друг от друга. Такая тенденция повлияла на то, что многие молодые жители Украины зациклены на национализме и ненависти к русским, добавил Чернышов.

Ранее сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева предложила переписать школьные учебники. Она уверена, что нужно более подробно писать об истории и культуре территорий, населенных русскими, белорусами и украинцами.