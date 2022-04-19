В российских школах введут обязательное исполнение гимна перед уроками

Министр просвещения Кравцов объявил о еженедельном исполнении гимна в школах с 1 сентября

С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Он добавил, что с 1 сентября в школах также введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебной недели.

По словам Кравцова, Минпросвещения собирается оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.

О решении поднимать флаг России перед началом занятий в школах ранее объявили власти Воронежской и Калужской областей, а также Хабаровского края. Губернатор Михаил Дегтярев напомнил о поддержке этой инициативы на федеральном уровне.

Ранее Кравцов рассказал, что с нового учебного года первоклассники начнут изучать историю России в рамках других предметов. По его мнению, на уроках по «Окружающему миру» детям можно рассказывать о прошлом их региона.