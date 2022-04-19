В российских школах введут обязательное исполнение гимна перед уроками
С нового учебного года дети в российских школах раз в неделю перед уроками будут исполнять гимн страны. Об этом объявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Он добавил, что с 1 сентября в школах также введут обязательное поднятие государственного флага в начале учебной недели.
По словам Кравцова, Минпросвещения собирается оснастить государственной символикой все школы России в 2022-2023 годах.
О решении поднимать флаг России перед началом занятий в школах ранее объявили власти Воронежской и Калужской областей, а также Хабаровского края. Губернатор Михаил Дегтярев напомнил о поддержке этой инициативы на федеральном уровне.
Ранее Кравцов рассказал, что с нового учебного года первоклассники начнут изучать историю России в рамках других предметов. По его мнению, на уроках по «Окружающему миру» детям можно рассказывать о прошлом их региона.