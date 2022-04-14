Школьные занятия в российском регионе решили начинать с поднятия флага

С 18 апреля занятия в школах Воронежской области будут начинаться с поднятия флага России

С 18 апреля занятия в школах Воронежской области будут начинаться с поднятия флага России. Такое решение принял губернатор региона Александр Гусев. Об этом в четверг, 14 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения», — заявил Гусев.

13 апреля стало известно, что аналогичное решение приняли власти Калужской области. Местный губернатор Владислав Шапша сообщил, что первым учебным учреждением, где перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России, станет школа №45 в Калуге. Произойдет это уже в понедельник, 18 апреля.

Позднее, пообещал Шапша, эта практика будет внедрена во все школы региона еженедельно, по понедельникам.

Ранее о необходимости государственной символики в школах заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он считает это «важным элементом воспитания» учеников.

В марте Минпросвещения проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.