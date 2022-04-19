В школах еще одного российского региона занятия будут начинать с подъема флага
Власти Хабаровского края приняли решение о введении традиции подъема государственного флага под гимн перед началом уроков. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что такая инициатива поддерживается на федеральном уровне — ранее о необходимости ввести во всех школах страны государственную символику заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Дегтярев также опубликовал видео, на котором флаг поднимают ученики кадетской школы имени Ф.Ф. Ушакова в Хабаровске. По его словам, каждый день для участия в церемонии выбирается лучший кадет по итогам недели.
«С начала нового учебного года распространим эту практику на все общеобразовательные учреждения в регионе», — написал Дегтярев.
Ранее аналогичные меры — начинать занятия с поднятия флага под гимн России — ввели власти Воронежской и Калужской областей.