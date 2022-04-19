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Министр просвещения уточнил планы по введению уроков истории с первого класса

Министр просвещения Кравцов уточнил, что уроки истории в первых классах вводить не будут

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Уроки истории для первоклассников вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов. Об этом на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» в Музее Победы заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории (...). История изучается, она будет изучаться с пятого класса», — уточнил глава ведомства.

По его словам, при таком подходе можно с начальной школы в рамках предмета «Окружающий мир» изучать историю региона, малой родины и своего края. Также можно будет посещать музеи и выставки в рамках внеклассной деятельности, добавил Кравцов.

Ранее стало известно о том, что в российских школах станут изучать историю в первого класса. О соответствующем решении сообщил Кравцов. По его словам, ведомство сделает все, чтобы сохранялась историческая память.

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Никита Абрамов
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