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Российские дети начнут учить еще один предмет с первого класса

Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство просвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. О том, что дети начнут учить еще один предмет, во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Его слова приводит ТАСС.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил министр.

В настоящее время историю начинают изучать в пятом классе.

Ранее Кравцов заявлял о необходимости ввести во всех школах страны государственную символику. После этого власти нескольких российских регионов приняли решение о введении традиции: перед началом учебных занятий поднимать флаг под гимн России.

Такие меры уже ввели в Воронежской и Калужской областях, а также Хабаровском крае.

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Евгения Куликова
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