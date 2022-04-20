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Кремль отреагировал на предложение Израиля провести встречу Путина и Зеленского

Песков назвал встречу президентов Путина и Зеленского в Израиле без подготовки невозможной

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Предложение Израиля провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского поступает не первый раз. Так на него отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия много раз объясняла, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи.

Ранее стало известно, что власти Израиля выразили готовность провести в Иерусалиме переговоры делегаций из России и Украины. «То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Через четыре дня в Белоруссии прошла первая встреча делегаций из Москвы и Киева.

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Сергей Истомин
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