Израиль выразил готовность провести переговоры России и Украины

Посол Израиля Бен Цви заявил о готовности Иерусалима принять делегации России и Украины

Власти Израиля выразили готовность провести в Иерусалиме переговоры делегаций из России и Украины, передает ТАСС.

«Готовы и делегации принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью агентству.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Через четыре дня в Белоруссии состоялась первая встреча делегаций из Москвы и Киева.

29 марта очередной раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле. 19 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что один из вариантов «дорожной карты» по выходу из кризиса — «поэтапный вывод российских войск параллельно с пересмотром режима санкций».