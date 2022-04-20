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Израиль выразил готовность провести переговоры России и Украины

Посол Израиля Бен Цви заявил о готовности Иерусалима принять делегации России и Украины

Фото: Shutterstock

Власти Израиля выразили готовность провести в Иерусалиме переговоры делегаций из России и Украины, передает ТАСС.

«Готовы и делегации принимать. То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью агентству.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Через четыре дня в Белоруссии состоялась первая встреча делегаций из Москвы и Киева.

29 марта очередной раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле. 19 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что один из вариантов «дорожной карты» по выходу из кризиса — «поэтапный вывод российских войск параллельно с пересмотром режима санкций».

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Алевтина Запольская
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