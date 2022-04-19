Турция рассказала о стремлении Украины получить гарантии безопасности

Глава МИД Турции сказал, что Украина стремится к гарантиям безопасности, как в Уставе НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о гарантиях безопасности, которые стремится получить Украина. Об этом сообщает РИА Новости.

Анкара находится на связи с переговорными делегациями Москвы и Киева и верит, что пути дипломатического урегулирования противоречий не иссякли, сказал глава МИД.

«Украина стремится заручиться гарантиями безопасности, наподобие пятой статьи Устава НАТО. Высказываются мнения против подобного варианта, обсуждаются альтернативные пути выхода из ситуации», — отметил Чавушоглу.

Согласно пятой статье Устава НАТО, «вооруженное нападение на одну [договаривающуюся сторону] или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

«Приведу один из примеров дорожной карты по Украине: поэтапный вывод российских войск параллельно с пересмотром режима санкций», — сказал Чавушоглу.

По его словам, мир наблюдает начало новой холодной войны, для обеспечения безопасности могут потребоваться десятилетия. «Но нужны активные шаги. Турция стремится взять на себя инициативу в этом вопросе», — заключил министр.

29 марта российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле.