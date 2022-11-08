В России объяснили роль США в переговорах по Украине

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия не ведет с США переговоров по Украине

США не играют роли в переговорах России и Украины, объяснил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили представителя ведомства, ведет ли Москва переговоры с Вашингтоном по украинскому конфликту. «Нет, мы не ведем», — ответил Руденко.

Ранее сообщалось, что Ватикан захотел стать посредником в урегулировании украинского конфликта. Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан проводит работу по сближению Москвы и Киева.

До этого Анкара изъявила аналогичное желание помочь сторонам разрешить конфликт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе России Владимиру Путину свою кандидатуру на роль посредника в переговорах.