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Эрдоган обсудил с Зеленским встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Эрдоган вновь предложил провести встречу Зеленского и Путина в Турции

Фото: Turkish Presidency / Reuters TV / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран обсудили встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле. Эрдоган выразил мнение, что прошедшие 29 марта переговоры придали существенный импульс осуществляемому процессу прекращения войны и установления мира. Кроме того, он также повторил свое предложение организовать и провести в Турции встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил турецкого коллегу за проведение встречи делегаций России и Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса.

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Ксения Назарова
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