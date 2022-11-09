Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США

CNN: президент Зеленский выразил надежду на сохранение помощи Украине после выборов в США

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после промежуточных выборов, в интервью CNN выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — заявил Зеленский.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.