Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:40, 9 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США

CNN: президент Зеленский выразил надежду на сохранение помощи Украине после выборов в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после промежуточных выборов, в интервью CNN выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — заявил Зеленский.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой
ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба
Украину предупредили о потере главного военного козыря от Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.