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22:45, 10 ноября 2022Мир

В ООН призвали Украину и Россию к переговорам

ООН: Украина и Россия должны приступить к переговорам при появлении «окна возможностей»

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия и Украина должны вступить в переговоры при появлении такой возможности, заявила на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле, пишет ТАСС.

Представителя международной организации попросили прокомментировать слова главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли об «окне возможностей» для дипломатических усилий.

Трембле напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее неоднократно призывал к мирным переговорам. «Если есть окно возможностей, следует его использовать», — подчеркнула она.

Ранее Милли в эфире телеканала CNN заявил, что зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Россией и Украиной после стабилизации ситуации на фронте. Он добавил, что США продолжат поставки вооружений на Украину, если переговоры не состоятся или провалятся.

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Марина Совина
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