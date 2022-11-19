Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 19 ноября 2022Бывший СССР

На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта

Замминистра обороны Украины Гаврилов заявил о возможном завершении конфликта к весне

Фото: Reuters

В Министерстве обороны Украины назвали возможные сроки разрешения конфликта в республике. Об этом замглавы ведомства Владимир Гаврилов рассказал в интервью Sky News.

По его словам, боевые действия в стране могут закончиться к концу весны. При этом он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

Гаврилов также высказал мнение, что переговоры Киева с Москвой могут состояться только после того, как российские войска будут готовы покинуть Крым и Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, такая пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не поспособствуют миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские войска отразили атаки ВСУ на купянском направлении
Россия начала искать способ отвязать расчеты в дружественных валютах от доллара
На Украине оценили вероятность ядерного удара России
Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Стала известна самая дорогая сборная на чемпионате мира-2022
На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта
«Росатом» начал строить второй энергоблок на первой АЭС в Египте
Подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле задержали в Болгарии
Российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР
В Минобороны сообщили о поражении девяти пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.