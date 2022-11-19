На Украине высказались о возможных сроках разрешения конфликта

Замминистра обороны Украины Гаврилов заявил о возможном завершении конфликта к весне

В Министерстве обороны Украины назвали возможные сроки разрешения конфликта в республике. Об этом замглавы ведомства Владимир Гаврилов рассказал в интервью Sky News.

По его словам, боевые действия в стране могут закончиться к концу весны. При этом он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

Гаврилов также высказал мнение, что переговоры Киева с Москвой могут состояться только после того, как российские войска будут готовы покинуть Крым и Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы». По его мнению, такая пауза может лишь усугубить ситуацию, а территориальные уступки со стороны Киева не поспособствуют миру.