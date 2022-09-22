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Зеленский рассказал об украинской формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил компоненты «формулы мира»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил компоненты «формулы мира». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выступая с видеообращением на заседании Генассамблеи ООН, он заявил, что для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов. Ими он назвал «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский счел «решимость мира сплотиться вокруг Украины».

Ранее Зеленский предложил отобрать у России право голоса в Совете безопасности ООН, ограничить права российской делегации, и лишить Москву права вето.

9 сентября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон поднимет вопрос о реформе Совета Безопасности ООН из-за действий России на Украине. По ее словам, Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в Совбезе и реформу использования права вето. Она подчеркнула, что с этого дня США будут придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН». Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями, а также отказ от использования вето за исключением крайних случаев.

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Марина Совина
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