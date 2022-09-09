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США поднимут вопрос о реформе Совета Безопасности ООН из-за России

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон поднимет вопрос о реформе СБ ООН из-за России

Фото: Andrew Kelly / Reuters

США поднимут вопрос о реформе Совета Безопасности ООН из-за действий России на Украине. Об этом заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

«Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН», — подчеркнула дипломат, отметив, что конфликт на Украине это — «попытка господства в чистейшей форме» и «испытание для наиболее основополагающих принципов, созданных в ООН».

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По словам Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты выступают за расширение географического представительства в СБ и реформу использования права вето. Она подчеркнула, что с этого дня США будут придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН».

Среди них она назвала более активное взаимодействие с другими членами ООН и ее учреждениями, а также отказ от использования вето за исключением крайних случаев. «Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее», – отметила постпред.

Томас-Гринфилд анонсировала широкие консультации с участием президента США Джо Байдена, государственного секретаря Энтони Блинкена по критическим вопросам в реформе Совбеза и других органов ООН.

В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ее заседание будут созывать каждый раз, когда в Совбезе применяют право вето. Согласно принятому решению, председатель Генассамблеи будет созывать ее официальное заседание в течение 10 рабочих дней после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совбеза ООН. Резолюцию приняли без голосования. Ее авторы — Лихтенштейн и ряд других государств.

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Анжелика Бережная
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