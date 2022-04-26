Генассамблея ООН решила проводить заседания после каждого вето Совбеза

ГА ООН приняла резолюцию, по которой ее будут созывать при каждом использовании вето в СБ

Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ее заседание будут созывать каждый раз, когда в Совбезе применяют право вето. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно принятому решению, председатель Генассамблеи будет созывать ее официальное заседание в течение 10 рабочих дней после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совбеза ООН.

Резолюцию приняли без голосования. Ее авторы — Лихтенштейн и ряд других государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выражал опасение, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН путем передачи его прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство».