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Генассамблея ООН решила проводить заседания после каждого вето Совбеза

ГА ООН приняла резолюцию, по которой ее будут созывать при каждом использовании вето в СБ

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ее заседание будут созывать каждый раз, когда в Совбезе применяют право вето. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно принятому решению, председатель Генассамблеи будет созывать ее официальное заседание в течение 10 рабочих дней после наложения вето одним или несколькими постоянными членами Совбеза ООН.

Резолюцию приняли без голосования. Ее авторы — Лихтенштейн и ряд других государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выражал опасение, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН путем передачи его прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство».

Виктория Кондратьева
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