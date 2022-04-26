Лавров заявил об опасной тенденции в Совбезе ООН

Лавров заявил о попытках США обесценить право вето в Совбезе ООН, это опасная тенденция

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН, что является опасной тенденцией.

Дипломат пояснил, что Вашингтон и его союзники пытаются обесценить право вето путем передачи его прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство». По его мнению, это — опасная тенденция, поскольку Совбез ООН с пятью членами с правом вето является «последним островком международного права».

Лавров также обратил внимание на то, что если бы не право вето, ООН постигла бы та же судьба, что и Лигу Наций, поскольку когда у великих держав нет возможности использовать свои прерогативы и договариваться между собой, «ничего хорошего из этого не происходит, а право вето заставляет договариваться», — объяснил глава российского внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Лавров заявил, что США отказались почти от всех контактов с Москвой на фоне проведения спецоперации на Украине. По словам дипломата, Вашингтон пошел на такой шаг, когда Россия «встала на защиту русских на Украине, которых 8 лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима».