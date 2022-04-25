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Лавров обвинил США в стремлении создать «анти-ООН»

Глава МИД Лавров: США стремятся создать организацию, функционирующую как «анти-ООН»
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале обвинил США в стремлении создать организацию, которая будет функционировать как «анти-ООН» или замена ООН (Организации объединенных наций).

Глава российского МИД напомнил, что президент США Джо Байден провел в конце 2021 года «саммит демократий», а в этом году планируется провести второе такое мероприятие. Лавров заметил, что уже несколько лет Запад «плодит» различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются в ООН, однако отказываются рассматривать важные вопросы в рамках организации, поскольку считает, что там «есть автократии, недостаточно демократизированные страны, а им надо разрабатывать идеи, которые будут прогрессивными».

«Опять ощущение собственного превосходства и, одновременно, даже нежелание обсуждать важные вещи в форматах, где им будут что-то возражать и оппонировать. Не хотят», — сказал Лавров. Он обратил внимание на список стран, приглашенных на «саммит демократий», среди которых есть такие, кого США никогда не считали демократическими. По мнению Лаврова, Вашингтон хочет «их под этот "демократический зонтик" подогнать, тем самым польстить и дальше использовать для себя».

Ранее Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны, несмотря на принципиальную позицию Москвы о ее недопустимости. По словам дипломата, ранее пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под констатацией о недопустимости ядерной войны, однако опасность такого исхода нельзя недооценивать.

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Марина Совина
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