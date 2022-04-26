Лавров назвал причину отказа США от всех контактов с Россией

Лавров заявил, что США отказались почти от всех контактов с Россией на фоне спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что США отказались почти от всех контактов с Москвой на фоне проведения спецоперации на Украине.

По словам дипломата, Вашингтон пошел на такой шаг, когда Россия «встала на защиту русских на Украине, которых 8 лет бомбили без какой-либо реакции со стороны Запада, кроме как при поощрении русофобских и неонацистских действий киевского режима».

Министр напомнил, что на Украине законодательно запрещали русский язык в сферах образования и медиа, в повседневной жизни, но поощряли неонацистские теории и практики.

США требуют от всего мира, прежде всего от Европы и некоторых азиатских стран слепо следовать за ними и за уже построенными союзниками, однако они не выполняют своего обязательства по Уставу ООН уважать суверенное равенство государств, пояснил Лавров.