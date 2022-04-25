Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров оценил шансы на дипломатическое урегулирование в ситуации с Украиной

Лавров: реальную позицию Киева определяют в Вашингтоне и других западных столицах
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале оценил шансы на дипломатическое урегулирование ситуации с Украиной.

По словам главы МИД, это зависит от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева. Лавров заметил, что реальную позицию Украины определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, однако Россия все равно продолжает контакты с командой президента Украины Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Лавров обвинил США в стремлении создать «анти-ООН»
Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении
Лавров оценил шансы на дипломатическое урегулирование в ситуации с Украиной
Лавров заявил о существенных рисках ядерной войны
Роднина дала совет оказавшейся на грани отчисления из университета Загитовой
Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении»
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Доктор Мясников назвал два способа побороть гипертонию
Белгородский губернатор сообщил о ранении двух человек после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.