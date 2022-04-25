Лавров оценил шансы на дипломатическое урегулирование в ситуации с Украиной

Лавров: реальную позицию Киева определяют в Вашингтоне и других западных столицах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале оценил шансы на дипломатическое урегулирование ситуации с Украиной.

По словам главы МИД, это зависит от тех, кто осуществляет внешнее управление администрацией Киева. Лавров заметил, что реальную позицию Украины определяют в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах, однако Россия все равно продолжает контакты с командой президента Украины Владимира Зеленского.