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Зеленский предложил лишить Россию права Вето в Совбезе ООН

Президент Украины Зеленский предложил лишить Россию права Вето в Совбезе ООН

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», наблюдающий за видеовыступлением украинского лидера на Генассамблее ООН.

«Отобрать право голоса, ограничить права [российской] делегации, лишить права вето», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН. По его утверждению, это поможет сделать его более репрезентативным. Также Совбезу следует принять новых постоянных членов и «оставаться в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», считает глава Пятой Республики.

Марина Совина
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