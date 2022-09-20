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Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН

Президент Франции Макрон призвал пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Amr Alfiky / Ruters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН в случаях, касающихся массовых преступлений. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае массовых преступлений», — призвал Макрон.

Ранее президент США Джо Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН. Об этом сообщил представитель Белого дома, чье имя не называется.

Совбез ООН состоит из 15 стран-членов и принимает решения, обладающие юридической силой. При этом пять постоянных членов — Россия, Китай, Франция, Великобритания и США — наделены правом вето. У десяти непостоянных членов Совбеза его нет. Периодически разные стороны призывают лишить какую-либо страну права вето.

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Марина Совина
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