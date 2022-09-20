Байден отказался ставить вопрос об исключении России из постоянных членов СБ ООН

Белый дом: Байден не станет ставить вопрос об исключении РФ из постоянных членов СБ ООН

Американский президент Джо Байден не станет ставить вопрос о рассмотрении возможности исключения Российской Федерации (РФ) из числа постоянных участников Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Он напомнил, что американский лидер в среду, 21 сентября, примет участие в мероприятиях по линии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. «Этот вопрос Байден завтра поднимать отказался», — подчеркнул представитель Белого дома.

По мнению Салливана, когда постоянный участник Совбеза ООН, Россия, «действует таким образом, это наносит удар в самое сердце». «Поэтому такое должно приводить к тому, чтобы все коллективно оказывали давление на Москву, чтобы она сменила курс», — уточнил он. При этом Байден хочет принять участие в обсуждении реформы Совета Безопасности ООН.

В апреле постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из Совета Безопасности организации.