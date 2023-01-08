Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 8 января 2023Мир

Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру

Бывший госсекретарь США Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру

Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

Нейтральный статус Украины является путем к прекращению конфликта с Россией и установлению мира в регионе. Об этом в своей новой книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» порассуждал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выдержки из публикации приводит американский журнал Foreign Affairs.

По мнению дипломата, Россия не может претендовать на статус сверхдержавы, но на протяжении ближайших десятилетий будет оставаться влиятельной страной. При этом экс-министр заверил, что из-за обширных территорий она «постоянно ощущает незащищенность» своих границ. В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».

Из этой логики Киссинджер вывел, что Москва не может позволить Киеву вступить в НАТО, иначе границы альянса будут располагаться в 500 километрах от Москвы, что устранит стратегическую глубину. Нейтральный статус для Украины и конкретные гарантии безопасности, предоставленные ей другими странами, по мнению эксперта, могут стать шагом для устранения этого противоречия.

Ранее Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Он также отметил, что «историческая роль» России не должна преуменьшаться, поскольку внутрироссийские противоречия могут обернуться проблемами глобального характера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
Образ Серябкиной в прозрачном костюме восхитил пользователей сети
Стало известно о погибшей при обстреле Старобешевской ТЭС
Американский журналист восхитился красотой россиянки и унизил США
18-летняя москвичка чуть не проиграла в русскую рулетку
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Закрытие ГУМ-катка на Красной площади продлили из-за морозов
В сети появилось видео уничтожения украинской техники под Кременной
Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру
В ЛНР возбудили дело о диверсии на магистральном газопроводе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.