Бывший госсекретарь США Киссенджер назвал нейтральный статус Украины путем к миру

Нейтральный статус Украины является путем к прекращению конфликта с Россией и установлению мира в регионе. Об этом в своей новой книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» порассуждал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выдержки из публикации приводит американский журнал Foreign Affairs.

По мнению дипломата, Россия не может претендовать на статус сверхдержавы, но на протяжении ближайших десятилетий будет оставаться влиятельной страной. При этом экс-министр заверил, что из-за обширных территорий она «постоянно ощущает незащищенность» своих границ. В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их».

Из этой логики Киссинджер вывел, что Москва не может позволить Киеву вступить в НАТО, иначе границы альянса будут располагаться в 500 километрах от Москвы, что устранит стратегическую глубину. Нейтральный статус для Украины и конкретные гарантии безопасности, предоставленные ей другими странами, по мнению эксперта, могут стать шагом для устранения этого противоречия.

Ранее Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Он также отметил, что «историческая роль» России не должна преуменьшаться, поскольку внутрироссийские противоречия могут обернуться проблемами глобального характера.