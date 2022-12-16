The Spectator: экс-госсекретарь США Киссинджер заявил о переломе в конфликте на Украине

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Об этом он написал в своей статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в британском журнале The Spectator.

Киссинджер сравнил украинский конфликт с Первой мировой войной, когда воюющие страны в 1916 году пытались через посредничество Сединенных Штатов остановить кровопролитие. По его выражению, мир «находится у аналогичной поворотной точки»: из-за наступления зимы наступила вынужденная пауза в проведении широкомасштабных боевых действий на Украине, которую можно использовать для мирного урегулирования конфликта.

«Подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров», — написал Киссинджер.

Бывший американский дипломат отметил, что по итогам конфликта «историческая роль» России не должна принижаться, поскольку внутрироссийские противоречия могут обернуться проблемами глобального характера. «Россия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении уже более чем 500 лет», — добавил он. Киссинджер подчеркнул, что внешнеполитическая конъюнктура и ситуация на фронте никак не умаляют ядерный потенциал Москвы.