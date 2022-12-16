В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Песков: Кремль с интересом ознакомится с идеями Киссинджера по урегулированию ситуации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль с большим интересом ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию текущей ситуации. Его слова приводит РИА Новости.
Песков назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом, чей талант был всегда востребован.
«Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом», — подчеркнул он.
Киссинджер в статье поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, мирный процесс должен должен связать Украину с НАТО.