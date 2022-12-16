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12:57, 16 декабря 2022Россия

В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера

Песков: Кремль с интересом ознакомится с идеями Киссинджера по урегулированию ситуации

Фото: Jason Lee / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль с большим интересом ознакомится с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию текущей ситуации. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом, чей талант был всегда востребован.

«Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом», — подчеркнул он.

Киссинджер в статье поделился своим видением обстановки после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, мирный процесс должен должен связать Украину с НАТО.

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Варвара Кошечкина
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