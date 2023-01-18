Киссинджер изменил мнение по вопросу вступления Украины в НАТО

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что в будущем Украину нужно будет принять в НАТО

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое мнение по вопросу вступления Украины в НАТО. Он считает, что в будущем страну нужно будет принять в Североатлантический альянс. Свою позицию он высказал в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Bloomberg.

«Считаю, что украинское членство в НАТО будет правильным итогом», — заявил Киссинджер.

Экс-госсекретарь объяснил свои ранние выступления против членства Украины в НАТО и прочих военных альянсах опасением, что это может спровоцировать конфликт, «который сейчас наблюдается». Теперь, считает он, идея о нейтральном статусе Украины «уже не имеет смысла».

В своей книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» Генри Киссинджер писал, что нейтральный статус Украины является путем к прекращению конфликта с Россией и установлению мира в регионе. По его словам, из-за обширных территорий Россия «постоянно ощущает незащищенность» своих границ. Из этой логики он вывел, что Москва не может позволить Киеву вступить в НАТО. Устранить противоречие, написал он, могут нейтральный статус для Украины и конкретные гарантии безопасности со стороны других государств.