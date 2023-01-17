Экс-госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины

Генри Киссинджер: членство Украины в НАТО более целесообразно, чем ее нейтральный статус

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что идея нейтрального статуса Украины имеет меньше смысла, чем ее членство в НАТО. Своим мнением он поделился в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

«Я считаю, что украинское членство в НАТО будет целесообразным действием», — высказался он.

По его словам, ранее он выступал против членства Украины в НАТО из-за опасения, что это может спровоцировать «именно тот процесс, который сейчас наблюдается».

Он призвал США продолжать поддержать сопротивление Украины и усиливать свою военную помощь до прекращения конфликта.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине будет тяжело добиться полноценного членства в НАТО во время кризиса в республике. «Двери НАТО открыты для всех. Украина спрашивает нас: "Хорошо, двери открыты, но мы не можем их найти. Где они?" — Поэтому мы должны найти какие-то эффективные гарантии безопасности для Украины, когда она не является членом НАТО», — добавил президент.