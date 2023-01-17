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16:47, 17 января 2023Бывший СССР

В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО

Президент Литвы Науседа: будет тяжело добиться членства Украины в НАТО во время кризиса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украине будет тяжело добиться полноценного членства в НАТО во время кризиса в республике. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он оценил текущие шансы Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, призвав западных союзников Киева к выработке эффективных гарантий безопасности для страны до ее вступления в военный блок.

«Двери НАТО открыты для всех. Украина спрашивает нас: "Хорошо, двери открыты, но мы не можем их найти. Где они?" — Поэтому мы должны найти какие-то эффективные гарантии безопасности для Украины, когда она не является членом НАТО. Это нелегко сделать, но это один из важных вопросов саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе», — добавил президент.

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Глава государства также указал на необходимость поддержки Украины всеми средствами, в том числе политически, экономически и финансово. При этом он отметил, что Киев нуждается в эффективных системах противовоздушной обороны (ПВО).

«Мой коллега, президент Украины Владимир Зеленский, призывал много раз направлять системы ПВО. К сожалению, поддержка была недостаточной. Сейчас крайне нужны танки... Со своей стороны мы делаем все возможное для восстановления разрушенной инфраструктуры, Литва направляет специалистов, оборудование. Украине нужны генераторы энергии, элементы инфраструктуры, мы должны обеспечивать ими», — заявил литовский лидер.

Ранее Науседа высказал опасение, что усталость жителей западных стран от конфликта на Украине может повлиять на объем военной помощи Киеву. При этом он выразил уверенность, что в Литве «99,9 процента населения активно поддерживают Украину».

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Георгий Нестеров
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