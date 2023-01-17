В Литве выразили опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине

Президент Литвы выразил опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине

Население западных стран может устать от конфликта на Украине, что может повлиять на объем военной помощи Киеву. Такое опасение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе панельной дискуссии «Защищая Европу» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция мероприятия доступна на сайте форума.

По его мнению, западное сообщество может быть утомлено, в частности, непривычно высоким уровнем инфляции, которая может достигать 20 процентов в некоторых странах. «Это означает, что, поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам», — отметил глава государства.

При этом он заявил, что в Литве «99,9 процента населения активно поддерживают Украину», усомнившись в том, что в его республике могут пройти митинги против военной помощи Киеву. «Они, вероятно, не собрали бы и 200 человек», — предположил Науседа.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал на препятствие для отправки вооружения Украине. По его словам, оно заключается в поддержке рядом западных стран заморозки украинского конфликта.