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15:05, 17 января 2023Бывший СССР

В Литве выразили опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине

Президент Литвы выразил опасение возможной усталостью Запада от конфликта на Украине

Фото: Roman Chop / Reuters

Население западных стран может устать от конфликта на Украине, что может повлиять на объем военной помощи Киеву. Такое опасение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в ходе панельной дискуссии «Защищая Европу» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция мероприятия доступна на сайте форума.

По его мнению, западное сообщество может быть утомлено, в частности, непривычно высоким уровнем инфляции, которая может достигать 20 процентов в некоторых странах. «Это означает, что, поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам», — отметил глава государства.

При этом он заявил, что в Литве «99,9 процента населения активно поддерживают Украину», усомнившись в том, что в его республике могут пройти митинги против военной помощи Киеву. «Они, вероятно, не собрали бы и 200 человек», — предположил Науседа.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указал на препятствие для отправки вооружения Украине. По его словам, оно заключается в поддержке рядом западных стран заморозки украинского конфликта.

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Георгий Нестеров
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