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09:07, 17 января 2023Бывший СССР

В Литве назвали препятствие для отправки вооружения на Украину

В Литве сочли препятствием отправить вооружения Киеву желание Запада заморозить конфликт

Фото: Alejandro Martanez / Globallookpress.com

Ряд западных государств поддерживает заморозку украинского конфликта, что является препятствием для отправки вооружения Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает CNN.

«На Западе (…) есть те, кто считает, что, возможно, замороженный конфликт был бы лучше. (…) Я думаю, что такое мышление является главным препятствием для некоторых стран в отправке вооружения, в котором нуждаются украинцы», — рассказал он. Министр отметил, что не согласен с таким мнением.

Как утверждает Ландсбергис, Германия должна делать больше. Он подчеркнул, что многие государства приобрели танки немецкого производства. По его словам, они готовы поставить данное вооружение на Украину, но до сих пор не получили разрешение Берлина. Ландсбергис выразил надежду на изменение ситуации с танками и подчеркнул, что это уменьшит давление на Германию.

Ранее Киев неоднократно требовал от Берлина поставить танки Leopard 2. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ от поставок боевых машин пехоты Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Германия оказывает поддержку Украине в меру своих возможностей, но «никаких односторонних действий» с немецкой стороны не будет, добавил он.

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Кристина Есикова
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