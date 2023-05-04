Автор 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром для Байдена войну с Россией из-за Украины

Обозреватель Харрисон Касс назвал худшим кошмаром для президента США Джо Байдена третью мировую войну с Россией из-за Украины. Такое мнение он выразил в колонке для издания 19FortyFive.

«Конфликт [на Украине] таит в себе потенциал для более масштабного и серьезного пожара. Особенно с учетом связей Украины с Западом и США», — написал Касс. Он заявил, что, если Украину примут в состав НАТО, то это может привести к открытому конфликту альянса с Россией и третьей мировой войне, что, по словам автора, является худшим кошмаром для Байдена.

«Я не хочу сбрасывать со счетов Великобританию, Германию, Францию и Италию. Но на самом деле конфликт России и НАТО означает конфликт России и США», — уточнил обозреватель.

Касс добавил, что вмешательство НАТО или США в ситуацию на Украине «не стоит человеческих жертв и финансовых ресурсов, вложенных в такое предприятие».

Ранее обозреватель Кеннет Рапоза в статье для Forbes назвал преимущество России перед странами Евросоюза и Украиной. По его словам, Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении. При этом в России, как отметил автор, дела обстоят гораздо лучше.