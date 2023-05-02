В США назвали преимущество России перед ЕС и Украиной

Forbes: экономика России оказалась гораздо устойчивее украинской и европейской

Европа страдает от последствий украинского кризиса, а экономика Украины оказалась в бедственном положении. При этом в России дела обстоят гораздо лучше. Таким мнением поделился обозреватель Кеннет Рапоза в своей новой статье для Forbes.

«Российская экономика на удивление устойчива, во многом благодаря тому, что развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай, игнорируют западные санкции», — пишет аналитик, приводя данные МВФ, согласно которым рост в России в 2023 году будет выше, чем в Германии и Великобритании, где спад составит 0,3 процента.

Рапоза связывает экономический спад в России с такими последствиями украинского конфликта, как повышение цен на энергоносители, проблема миграции и высокая инфляция. Особое внимание автор статьи обратил на политический раскол Европы.

«Военные действия на Украине только усугубят раскол с течением времени, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон уже встал на сторону Китая, призвав к мирным переговорам наперекор США и Германии, отправляющих танки на Украину», — добавил он.