Названы факторы рецессии в экономиках стран Европы

Аналитик Самиев допустил рецессию в Европе в течение года

Несмотря на то что на данный момент странам Европы удалось избежать рецессии, по-прежнему существуют факторы, указывающие на то, что она может наступить в течение года. К ним относятся, в частности, проблемы в энергобалансе и рост безработицы. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Пока что рецессии, то есть падения ВВП в течение более чем двух кварталов, в Европе удалось избежать. Ее ожидания были основаны, в частности, на резком удорожании энергоносителей из-за санкций, эмбарго на российскую продукцию, а также из-за ожидавшегося падения спроса на европейские товары. Все это триггеры рецессии, которая так и не наступила», — сказал Самиев.

Он объяснил, что избежать негативного сценария помогла, в частности, неожиданно мягкая зима, которая позволила сохранить энергетический баланс. Вместе с тем необходимо понимать, что проблема, актуальная для прошлого года, не исчезла. Более того, появились новые факторы, которые могут способствовать рецессии уже в течение текущего года.

Мы наблюдаем всплеск инфляции, безработицы. Энергобаланс продолжит ухудшаться, цены на энергоносители — расти. Конкурентоспособность компаний снизится еще сильнее, что потенциально может привести к критичному снижению объемов выпуска и падению ВВП Павел Самиев аналитик

Одним из негативных факторов Самиев также считает риск падения платежеспособного спроса на фоне роста безработицы, кризисного состояния ряда ключевых предприятий.

«Ввиду всего этого существует риск снижения динамики ВВП вплоть до рецессии. Так что если ее удалось избежать в прошлом году, это не значит, что то же получится сделать в текущем. Вероятность рецессии остается высокой», — заключил аналитик.

В октябре генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. Несмотря на эти ожидания, рецессии не произошло, напротив, наблюдаются признаки восстановления экономик ряда стран.