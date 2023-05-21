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07:33, 21 мая 2023Мир

Шольц опроверг участие ФРГ в возможной поставке F-16 Киеву

Шольц: участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, этот вопрос не обсуждается, так как у Берлина нет соответствующей техники.

«Во-первых, всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — заверил политик на полях саммита «Большой семерки» G7 в Хиросиме.

Шольц также заявил, что подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России о продолжении поддержки Киева Западом. «То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер.

Ранее сообщалось, что Великобритания и ФРГ давят на США для решения вопроса о поставках истребителей F-16 для ВСУ. Также отмечается, что переданные Киеву ранее ЗРК Patriot и крылатые ракеты Storm Shadow сигнализируют о том, что «западные союзники Украины стали меньше беспокоиться об угрозах эскалации».

Марина Совина
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