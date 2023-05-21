Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 21 мая 2023Мир

Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Олаф Шольц: подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 станет сигналом для России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: POOL / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России. Такое мнение выразил политик в кулуарах саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, передает его слова портал t-online.

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер.

При этом, по его словам, США пока не знают, «что будет в конце обучения». Олаф Шольц также выразил мнение, что проект по обучению украинских пилотов является «посланием России», которое свидетельствует о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

Саммит «Группы семи» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где, как ожидается, состоится его встреча с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 в Киев.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Москва будет учитывать в своих планах намерение США и их союзников по НАТО поставить Украине истребители. По его словам, западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие Артемовска. Путин поздравил участников операции и пообещал наградить отличившихся
Названы станции непостроенного царского метро в Москве
Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России
Пушков назвал способ изменить образ мышления Запада
Макгрегор назвал сроки проведения следующего поединка
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Врач назвал безопасное для организма количество чашек чая в день
Клинтон озвучила последствия победы Трампа на выборах
Пенсионерку-«пирата» заметили в столичном ТЦ
В США признали изменение имиджа Зеленского после новых утечек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.