В Италии заявили о невозможности поставить Украине истребители F-16

Мелони: Италия не может поставить Украине F-16, но рассмотрит вопрос о подготовке пилотов

Италия не может поставить Украине истребители F-16, однако готова рассмотреть вопрос о подготовке пилотов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони, передает ТАСС.

Политик отметила, что Италия не способна участвовать в поставках, так как не располагает этими истребителями. «Но речь о возможной подготовке украинских пилотов. Это решение мы пока не приняли и ведем обсуждение с союзниками», — уточнила она.

Ранее глава офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что западные страны приняли положительное решение о передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, сейчас они решают логистические вопросы.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Вашингтон вместе с союзниками определят сроки поставок F-16 Украине в ближайшее время.